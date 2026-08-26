ΠΑΣΟΚ: “Αποφασίζουμε και διατάζουμε” από την κ. Ζαχαράκη για να διασωθεί το ναυάγιο της αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων

«Με τις χθεσινές δηλώσεις της, η κα. Ζαχαράκη δεν περιορίστηκε να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές επιλογές για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αποφάσισε και διέταξε», σχολίασε ο Στέφανος Παραστατίδης, υπεύθυνος του ΚτΕ Παιδείας στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ασκώντας με δήλωσή του αιχμηρή κριτική στην υπουργό Παιδείας για τις δημόσιες ανακοινώσεις της, σύμφωνα με τις οποίες το Keele και το York θα έχουν επανακτήσει τις άδειές τους μέσα στην εβδομάδα και ότι αμέσως μετά θα ακολουθήσει το Anatolia.

«Πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, πριν αποφανθούν τα αρμόδια όργανα, πριν ολοκληρώσει το έργο της η ΕΘΑΑΕ και πριν ακόμη διαμορφωθεί οριστικά το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, η υπουργός Παιδείας έδωσε δημοσίως “παραγγελιά” όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και την ημερομηνία έκδοσής του», παρατήρησε ο αρμόδιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Κατηγόρησε την κ. Ζαχαράκη πώς «στην πραγματικότητα, εντέλλεται δημοσίως τα αρμόδια όργανα –την ΕΘΑΑΕ, τον ΕΟΠΠΕΠ και τις υπηρεσίες του ίδιου του υπουργείου– να παράγουν άρον άρον τις γνωμοδοτήσεις και τις αποφάσεις που απαιτούνται, ώστε να επαναχορηγηθούν οι άδειες που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Επιπλέον καταλόγισε στην υπουργό Παιδείας πως για το Anatolia, προδίκασε την απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ, παρότι η σύνθεσή της άλλαξε ακριβώς επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ζήτημα που μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας. Επικαλέστηκε προς τούτο δηλώσεις του προέδρου της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης και μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ, κ. Άγγελου Χανιώτη.

«Η διέξοδος, στο αδιέξοδο που η ίδια η κυβέρνηση προκάλεσε, οφείλει να είναι θεσμικά και νομικά ασφαλής, με πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και στην ανεξάρτητη λειτουργία των αρμόδιων οργάνων. Οποιαδήποτε πρόχειρη και προσχηματική “θεραπεία”, με προαποφασισμένο αποτέλεσμα, δεν προστατεύει τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Εντείνει την παραπλάνηση και τον εμπαιγμό τους και τους εκθέτει σε νέες, ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες. Γιατί στις νέες προσφυγές, που είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν, όλα μπορεί να καταρρεύσουν ξανά», σημείωσε ο Παραστατίδης.

«Η θεσμική απάντηση θα έπρεπε να είναι αυτονόητη: πλήρης συμμόρφωση, σαφείς κανόνες, ουσιαστικός επανέλεγχος και ανεξάρτητη κρίση των αρμόδιων οργάνων.

Αντί γι’ αυτό, βλέπουμε έναν αγώνα δρόμου για να επαναχορηγηθούν οι ίδιες άδειες, με τους ίδιους όρους και με το αποτέλεσμα να ανακοινώνεται από την υπουργό, προτού ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες», συμπλήρωσε.

«Η κα. Ζαχαράκη οφείλει να απαντήσει:

Πώς γνωρίζει, πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και οι έλεγχοι, ότι οι άδειες θα επαναχορηγηθούν; Ποιος της εγγυήθηκε το αποτέλεσμα;

Τι την αναγκάζει να σπεύσει και ποιους αγωνιά να διαβεβαιώσει ότι τα αρμόδια όργανα θα επικυρώσουν τις ήδη προαναγγελθείσες από την ίδια αποφάσεις;» κατέληξε .