Δήμας για μετρό στην Καλαμαριά: Θα εξυπηρετεί περίπου 60.000 επιβάτες – Εικόνες από την επέκταση

Όλα είναι έτοιμα προκειμένου αύριο το πρωί (27/8) να εγκαινιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά και στην συνέχεια να αποδοθεί προς χρήση στους πολίτες.

Σήμερα νωρίς το μεσημέρι, ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας συνοδευόμενος από τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου πραγματοποίησαν μια τελευταία βόλτα στους σταθμούς της επέκτασης του μετρό ξεναγώντας με τον τρόπο αυτό τους δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, Χρίστος Δήμας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΕΤΑ, με τη λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, μειώθηκαν τα οχήματα στο κέντρο της πόλης κατά 15%.

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«Με την επέκταση προς την Καλαμαριά και τη δημιουργία 5 νέων σταθμών υπολογίζουμε ότι θα αυξήσουμε τους επιβάτες καθημερινά περίπου κατά 60.000 και ότι θα μειώσουμε τα οχήματα κατά 13 με 15.000 επιπλέον οχήματα καθημερινά. Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο κέντρο. Όλοι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την καθημερινότητα όλων των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό στην Ευρώπη και εγώ θα τολμήσω να πω το πιο ωραίο μετρό, το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω επισκεφθεί» τόνισε ο κ. Δήμας που αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο τον οποίο ευχαρίστησε και τον συνεχάρη δημόσια διότι όπως τόνισε «ήταν παρών κάθε μέρα, κάθε βράδυ εδώ πέρα ήταν το μεγάλο του άγχος να λειτουργήσουν όλα τέλεια. Και είναι κάτι το οποίο θέλω να το πω και δημόσια».

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Περαιτέρω δε, ευχαρίστησε και τη Δήμαρχο Καλαμαριάς με την οποία όπως είπε «είχαμε μία άψογη συνεργασία κυρίως για τη διάνοιξη στην οδό Πόντου. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, είναι ο διαγωνισμός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο. Ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι πολύ σημαντικός καθώς θα αναμορφώσει τον Δήμο Καλαμαριάς. Μια εκκρεμότητα δεκαετιών».

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Από την πλευρά του ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε εκτενώς στην περιπέτεια όπως την χαρακτήρισε για να ολοκληρωθεί το έργο του μετρό και η επέκταση του στην Καλαμαριάς τονίζοντας ότι αισίως έχουν κλείσει επτά χρόνια από το 2019 από τότε δηλαδή που άρχισε να ασχολείται με το έργο.

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«Δεν είναι το μετρό της Καλαμαριάς, είναι πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης όλο είναι ένα ενιαίο δίκτυο» είπε ο κ. Ταχιάος και πρόσθεσε ότι η επέκταση του μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα.

Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά έχει μήκος 4,78 χιλιόμετρα και η λειτουργία της θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

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Η λειτουργία της επέκτασης θα διευκολύνει τη σύνδεση του κέντρου της πόλης με την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, θα αποσυμφορήσει άμεσα το οδικό δίκτυο και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής. Η επέκταση προς Καλαμαριά διαθέτει Αυτόματο Σύστημα GoA4 που καλύπτει της υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας και συμπληρώνει τη Γραμμή 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης που αποτελεί το πιο σύγχρονο, ασφαλές και αξιόπιστο Δίκτυο Μετρό.