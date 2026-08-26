FDA: Εγκρίθηκε νέο φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος – Σχεδόν διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε ένα νέο, πρωτοποριακό φάρμακο για την πιο συχνή μορφή καρκίνου του παγκρέατος, προσφέροντας μια νέα θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με μία από τις πιο θανατηφόρες μορφές καρκίνου.

Πρόκειται για το daraxonrasib, το πρώτο χάπι που στοχεύει τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη KRAS, η οποία τροφοδοτεί την ανάπτυξη των όγκων σε περισσότερες από 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Το φάρμακο θα διατίθεται από τη Revolution Medicines με την εμπορική ονομασία Rasonque.

Η έγκριση βασίστηκε σεμελέτη 500 ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν πλέον στις προηγούμενες θεραπείες. Οι ασθενείς που έλαβαν το νέο φάρμακο παρουσίασαν διάμεση επιβίωση 13,2 μηνών, έναντι 6,7 μηνών για όσους υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία, ενώ καταγράφηκαν και λιγότερες σοβαρές παρενέργειες.

«Δεν πρόκειται για θεραπεία, αλλά για μία ακόμη επιλογή για αυτούς τους ασθενείς. Όμως είναι η καλύτερη επιλογή που είχαμε ποτέ», δήλωσε ο δρ. Pashtoon Kasi από το City of Hope Orange County στην Καλιφόρνια.

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι ιδιαίτερα θανατηφόρος, καθώς συχνά εντοπίζεται αφού έχει ήδη εξαπλωθεί σε άλλα όργανα. Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, περίπου 67.000 νέα περιστατικά αναμένεται να διαγνωστούν στις ΗΠΑ φέτος, ενώ περισσότεροι από 52.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα πεθάνουν από τη νόσο.

Το νέο φάρμακο στοχεύει μεταλλάξεις της οικογένειας γονιδίων RAS και ειδικότερα την KRAS, η οποία για δεκαετίες θεωρούνταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά. Η Revolution Medicines εξετάζει ήδη την ίδια τεχνολογία και για άλλες μορφές καρκίνου, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του πνεύμονα, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες θεραπείες και σε άλλους τύπους όγκων.

Πηγή: ertnews.gr