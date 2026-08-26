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Η Αποστολία Ζώη έκανε ράστα και ταξίδεψε στη Ζανζιβάρη: “Νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας”

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THESTIVAL TEAM

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Στη Ζανζιβάρη ταξίδεψε η Αποστολία Ζώη λίγο διάστημα μετά το Μπαλί και μοιράστηκε στα social media τις πρώτες φωτογραφίες της από τον εξωτικό προορισμό, ποζάροντας με ράστα και δηλώνοντας πως αισθάνεται σαν να είναι η βασίλισσα της ζούγκλας.

Η τραγουδίστρια λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο άλλαξε τα μαλλιά της, κάνοντας ξανθά κοτσιδάκια, και στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε την Τρίτη 25 Αυγούστου στο Instagram παρουσιάζεται με ένα στέμμα και βραχιόλι φτιαγμένο από φυτά και κόκκινα λουλούδια, κρατώντας καρύδα και άλλα φρούτα που δοκίμασε στα χέρια της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η Αποστολία Ζώη σημείωσε: «Χαμένη στη Ζανζιβάρη… Νιώθω σαν βασίλισσα της ζούγκλας!».

Δείτε τις φωτογραφίες

Αποστολία Ζώη

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