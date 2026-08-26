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Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από το κέντρο της Θεσσαλονίκης – “Ίσως κινδυνεύει η ζωή της”

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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 15χρονης από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί τις τελευταίες μέρες.

Για την εξαφάνισης της ανήλικης το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Missing Alert. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, στις 23/08/2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Αγάπη- Ελένη Κ. 15 ετών.

Η Αγάπη- Ελένη έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,76 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτς-κολάν, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια με ροζ λεπτομέρειες.

“«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 26/8/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο”, τονίζεται στο Missing Alert.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Θεσσαλονίκη

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