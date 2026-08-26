Super League: Με τον κόσμο του στον Βόλο ο Ηρακλής για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής

Την στήριξη του κόσμου του θα έχει ο Ηρακλής στο παιχνίδι στον Βόλο, καθώς όπως ενημέρωσε η θεσσαλική ομάδα θα παραχωρήσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου:

«H ΠΑΕ Βόλος ELABET ενημερώνει ότι ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΒΟΛΟΣ ELABET – ΠΟΤ Ηρακλής (Σάββατο 29/8/26, 19.30) για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:

VIP: 50 ευρώ

Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο): 30 ευρώ

Βόρειο πέταλο: 20 ευρώ

Παράλληλα, η ΠΑΕ Βόλος ELABET ενημερώνει ότι έπειτα από αίτημα της ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής θα διαθέσει εισιτήρια στους φιλοξενούμενους φιλάθλους που αντιστοιχούν στο Βόρειο πέταλο.

Οι φίλοι του Βόλου ELABET θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους που αντιστοιχούν στη Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο) από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος (Πανθεσσαλικό) καθημερινά και έως την Παρασκευή (28/8) από τις 9.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. και το Σάββατο (ημέρα του αγώνα) από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ..

Επιπλέον, οι φίλοι του Βόλου ELABET μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους μέσω της MORE.COM πατώντας ΕΔΩ

-H αγορά εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος ELABET γίνεται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

-Για την αγορά εισιτηρίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο και email

Επιπλέον, το Σάββατο (ημέρα του αγώνα) από τις 5.00 μ.μ. έως την έναρξη του αγώνα θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων άνω των 67 χρόνων.

**Για τα παιδιά έως 12 χρόνων θα υπάρχει μαθητικό εισιτήριο 1 ευρώ, η έκδοση του οποίου είναι υποχρεωτική, καθώς πλέον βάση νόμου απαγορεύεται η δωρεάν είσοδος τους σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. H έκδοση μαθητικού εισιτηρίου γίνεται μόνο από τα γραφεία της ΠΑΕ.

Οι φίλοι του ΠΟΤ Ηρακλή θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια που αντιστοιχούν στο Βόρειο πέταλο, μέσω της MORE.COM κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής

Η είσοδος των φιλάθλων για τη Θύρα των VIP θα γίνεται από την κεντρική πύλη του Πανθεσσαλικού σταδίου και την είσοδο των VIP.

Η είσοδος των φιλάθλων του Βόλου ELABET για όλες τις υπόλοιπες θύρες θα γίνεται από την 2η Πεζογέφυρα.

Η είσοδος των φιλάθλων του ΠΟΤ Ηρακλή για το Βόρειο πέταλο θα γίνεται από την 3η πεζογέφυρα, ενώ η πρόσβασή τους στο στάδιο θα γίνεται μέσω του Περιφερειακού.

*Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων και για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού και καθυστέρησης εισόδου στις εξέδρες, καλούνται οι φίλαθλοι των δύο ομάδων όπως προσέλθουν εγκαίρως στην εγκατάσταση του Πανθεσαλικού σταδίου.

*Οι κάτοχοι των VIP καρτών διαρκείας καλούνται όπως προσέλθουν στα γραφεία της ΠΑΕ έως την Παρασκευή 28/8/26, ώστε να ενεργοποιήσουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο τους για την πρόσβασή τους στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο στους κατόχους διαρκείας που δεν έχουν ενεργοποιήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο διαρκείας τους (με την πλαστική κάρτα διαρκείας δεν είναι εφικτή η είσοδος στις εξέδρες του σταδίου).

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων και την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο

Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι για την είσοδό τους στο γήπεδο βάση του νέου Νόμου, απαιτείται η ενεργοποίηση του εισιτηρίου τους (αγώνα ή διαρκείας) μέσω του gov.gr wallet

Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο gov.gr wallet

Για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω του gov.gr wallet ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται ΕΔΩ

Η ΠΑΕ Βόλου δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε ΕΔΩ».