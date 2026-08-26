Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Τις εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 28 Αυγούστου (από τις 06.00 π.μ. έως τις 12.00 το μεσημέρι) και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 (από τις 08.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου) ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (χ.θ. 6+200) έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Αεροδρομίου (χ.θ. 14+000), με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εν λόγω εργασίες είναι κινητά και ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων, για την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.