Θεσσαλονίκη: Σε λειτουργία από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά – Τι ώρα θα γίνουν τα πρώτα δρομολόγια

Τελειώνει σήμερα η αναμονή για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Μετά από αρκετές καθυστερήσεις και αναβολές στην παράδοση του έργου, σήμερα ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Από σήμερα πέντε νέους σταθμοί τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Όπως μάλιστα ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αδειοδοτήθηκε, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου «25ης Μαρτίου – Μίκρα» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Η τελετή παράδοσης του μετρό της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί στις 09:30 παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Τα πρώτα δρομολόγια για τους επιβάτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την επέκταση προς την Καλαμαριά θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 15:00, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό.

Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:

Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00

Κυριακή: 05:15 – 00:30

Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».

Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι εικοσιτετράωρη.

Καλαμαριά: Πώς θα λειτουργεί ο νέος κλάδος του Μετρό

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς και τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του δικτύου της πόλης, παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, λίγες ημέρες πριν από την παράδοσή της στο επιβατικό κοινό, σε συνεντεύξεις του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο και την ΕΡΤ.

Τρία λεπτά χρονοαπόσταση στο κοινό τμήμα, 4,5 λεπτά προς Καλαμαριά

Σύμφωνα με τον κ., Ταχιάο, η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε επίσης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου κλάδου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα φιλικός στους χρήστες, καθώς είναι κατασκευασμένος κοντύτερα στην επιφάνεια από ό,τι η βασική γραμμή και διαθέτει σταθμούς στους οποίους αξιοποιείται και ο φυσικός φωτισμός. «Νομίζω ότι οι Καλαμαριώτες θα δουν μια διαφορετική πόλη, όταν αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στους σταθμούς του μετρό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, στις 3 το απόγευμα της Πέμπτης, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα επανέλθει στο τακτικό ωράριο λειτουργίας του. Επιπλέον, κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα λειτουργεί όλο το 24ωρο τις Παρασκευές και τα Σάββατα, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος.

«Το μετρό της Καλαμαριάς θα μπει σιγά σιγά στη ζωή των κατοίκων, όπως μπήκε και το μετρό της βασικής γραμμής», σημείωσε ο κ. Ταχιάος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών θα αποτελέσει το κρίσιμο βήμα για την αξιοποίηση του Μετρό ως ενιαίου μητροπολιτικού συστήματος μετακινήσεων. «Υπολογίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ανταποκρίνεται στη ζήτηση περίπου 63.000 μετακινήσεων από την Καλαμαριά, έναν σημαντικό αριθμό που θα βγάλει πολλά αυτοκίνητα από τον δρόμο και θα μειώσει σημαντικά τους τόνους διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε ο κ. Ταχιάος.