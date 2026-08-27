Χωρίς ρεύμα σήμερα για ώρες περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 07:30 έως τις 09:30 καταναλωτές σε περιοχή του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα όσοι που βρίσκονται στο ύψος του 5ου χλμ της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, κάτω από τον κόμβο Καλοχωρίου.

Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 07:30 έως τις 10:30 στο Πανόραμα, στην περιοχή μεταξύ των οδών : ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΝΤΑΛΙΠΗ, ΚΑΠΕΤΑΝ.ΚΩΤΤΑ, ΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ, ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ, ΒΑΡΔΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ κ.α.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 έως τις 11:00 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Νεοχωρούδας, σε τμήμα της ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΙΛΚΙΣ στην συμβολή της με την ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ.

Διακοπή της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη από τις 08:00 έως τις 14:30 σε περιοχή του Δήμου Δέλτα. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν οι καταναλωτές που βρίσκονται παρακείμενα της ΕΙΣΟΔΟΥ 18 ΜΑΛΓΑΡΩΝ της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ μέχρι το ύψος της ΠΑΡ. Α/Δ ΠΑΘΕ.