Τραγωδία στην Κατερίνη: 69χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Τραγική κατάληξη είχε σήμερα το μπάνιο ενός 69χρονου υπηκόου Σερβίας στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα, ενώ παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έγιναν αρχικά από ναυαγοσώστη και στη συνέχεια από το ΕΚΑΒ, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκάλας Κατερίνης, ότι ένας 69χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σερβίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣ» Ν. Πιερίας.

Στον 69χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη με καρδιοπνευμονική ανάνηψη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του Ε.Κ.Α.Β. στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ΄ Λιμενικό τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.