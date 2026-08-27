Ζέτα Μακρυπούλια – Η συγκινητική ανάρτηση για τη σκυλίτσα που είχε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη: “Αχ Ζαννούλα μου!”

Με λίγες λέξεις και μια φωτογραφία επέλεξε η Ζέτα Μακρυπούλια να αποχαιρετήσει τη Ζάννη, τη σκυλίτσα που είχε αποκτήσει μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και έφυγε από τη ζωή.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο της Ζάννης και αναφέρθηκε στο βλέμμα της, το οποίο θα παραμείνει ανεξίτηλο στη μνήμη της.

«Αχ Ζαννούλα μου! Αυτή η ματιά σου, το βλέμμα σου αυτό..! Δεν θα φύγει ποτέ από τα μάτια μου και το μυαλό μου», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια.

Την απώλεια της Ζάννης είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα, το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, με δική του ανάρτηση στα social media.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Πλάνα με ουρά» με την Τασούλα Επτακοίλη, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε αναφερθεί και στην πρώτη γνωριμία τους με τη Ζάννη, όταν εκείνη ήταν ακόμη κουτάβι και ζούσε αδέσποτη.

«Αυτή είναι η Ζάννη, η οποία είναι ένα αδεσποτάκι. Είναι οκτώ χρονών τώρα. Το βρήκαμε κουταβάκι μικρό, αβοήθητο τότε στα βουνά της Εύβοιας και το περιμαζέψαμε χωρίς δεύτερη σκέψη», είχε περιγράψει ο τραγουδιστής.

Και πρόσθεσε: «Η Ζάννη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί πριν περίπου τέσσερα χρόνια ήταν ένα υγιέστατο σκυλάκι. Παρουσίασε μια σπάνια πάθηση, πολύ σπάνια, εξαιρετικά απίθανη. Μας ανάγκασε να την υποβάλουμε σε ένα πολύωρο χειρουργείο με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας και αποκατάστασης. Εμείς παρόλα αυτά το δοκιμάσαμε. Έκανε αρκετές σπονδυλοδεσίες. Εξαντλήσαμε όλα τα διαθέσιμα μέσα και την κτηνιατρική τεχνολογία και επιστήμη για να την επαναφέρουμε. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε μέχρι και σήμερα».

«Χαίρομαι που παίρνω και δύναμη από τη ζωντάνια της και τη ζωτικότητά της. Και είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή όταν αισθάνομαι καμιά φορά ή στεναχωρημένος ή προβληματισμένος, βλέποντας τη Ζάννη και τον τρόπο που αντιδρά σε όλα αυτά, είναι μια πηγή αστείρευτης αισιοδοξίας και ελπίδας. Μας έχει δώσει μάθημα ζωής, ναι, πραγματικά», κατέληξε ο τραγουδιστής.