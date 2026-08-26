Πάτρα: Συνελήφθη καταζητούμενο μέλος εγκληματικής ομάδας και δύο άτομα για υπόθαλψη εγκληματία

Συνελήφθη, χθες, σε περιοχή της Πάτρας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν δυο εντάλματα σύλληψης, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, οργάνωση με άλλους για τη διάπραξη κακουργήματος, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δυο ακόμα άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτωση, για υπόθαλψη εγκληματία, κακουργηματική κατοχή πυροβόλου όπλου και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, ενώ ο ένας συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για ποινικά αδικήματα.

Η σύλληψη των κατηγορούμενων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατά την οποία εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ο καταζητούμενος με τα εντάλματα σύλληψης και ένας συνεργός του, οι οποίοι αντιστάθηκαν στους αστυνομικούς, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην οικία του και συνελήφθη.

Κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι οι δυο κατηγορούμενοι υπέθαλπαν τον καταζητούμενο – μέλος της εγκληματικής ομάδας, με σκοπό την απόκρυψη του σε οικισμό στην Αιτωλοακαρνανία και την αποφυγή της σύλληψης του από τις αστυνομικές αρχές.

Σε σωματικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς στους συλληφθέντες βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν 215 ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα και 1 μπλοκάκι με ιδιόχειρες σημειώσεις.

Παράλληλα, σε έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, σε αγροικία (κρησφύγετο), σε μοτοποδήλατο και σε αυτοκίνητο, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν:

1 πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε -14- φυσίγγια,

1 πιστόλι κρότου, που έφερε γεμιστήρα, με ένα φυσίγγιο,

1 πιστόλι τύπου στυλό,

196 φυσίγγια,

1 θήκη για πιστόλι,

3 αναδιπλούμενα μαχαίρια και -1- στιλέτο,

1 κουκούλα full face και -1- περούκα,

3 ζευγάρια γάντια,

1 τσάντα με είδη ρουχισμού,

διάφορα εργαλεία και καθαριστικά είδη όπλου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και το μοτοποδήλατο ως μέσα τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.