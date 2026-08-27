Χαλκιδική: Σύσκεψη για τις αποζημιώσεις των αγροτών που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη

Η άμεση ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν αγρότες, οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη Χαλκιδικής, αποτέλεσε το αντικείμενο ανοιχτής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο δημαρχείο Κασσάνδρας.



Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, την οποία συντόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Ιωάννης Κουφίδης, δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες προς τους πληγέντες αγρότες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και εξετάστηκαν οι δυνατότητες αποζημίωσης για ζημιές που καλύπτονται από τους Κανονισμούς του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και οι προβλέψεις του εκάστοτε Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ).



Παράλληλα, έγινε ενημέρωση και για τη δυνατότητα ενεργοποίησης της διαδικασίας κρατικής αρωγής για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της έκδοσης της απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.



Ακολούθησε εκτενής διάλογος με τους αγρότες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματα και να παρουσιάσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας παρείχαν διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.



Οι πληγέντες αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν το σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τον απαραίτητο φάκελο δικαιολογητικών, στην ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ στην Κασσάνδρα, προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.



Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, «η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Κασσάνδρας και τους αρμόδιους φορείς, παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τους πληγέντες, με στόχο την ταχύτερη δυνατή καταγραφή των ζημιών και την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου θεσμικού και χρηματοδοτικού εργαλείου για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και των πληγέντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων».