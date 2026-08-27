MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έρευνες για τον εντοπισμό 55χρονου Βρετανού τουρίστα στην Κεφαλονιά

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει και σήμερα, Πέμπτη η μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 55χρονου Βρετανού που αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης στην Κεφαλονιά.

Όσο περνούν οι ώρες, η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο εξάντλησης και αφυδάτωσης.

Η επιχείρηση αναζήτησης συνεχίζεται για τρίτη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, με τις δυνάμεις να επιχειρούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ανάγλυφο.

Ο 55χρονος παραθέριζε με τη σύζυγό του στον Κατελειό και σύμφωνα με πληροφορίες του kefaloniapress.gr, ξεκίνησε πεζός με κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Πάστρας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία, πλαγιές, μονοπάτια και περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση. Η χρήση των drones επιτρέπει την επιτήρηση μεγάλων εκτάσεων και την προσέγγιση δύσβατων σημείων. Την ίδια ώρα, πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στο έδαφος, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος μπορεί να οδηγήσει στον αγνοούμενο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Έρος Ραματσότι: Χειρουργήθηκε στις φωνητικές χορδές – Αναβάλλονται οι συναυλίες του για το 2027

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκε υπάλληλο εταιρίας παροχής καταναλωτικών δανείων και άρπαξε 155 ευρώ από 46χρονη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κιλκίς: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Άγιο Αντώνιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Νέος Κόσμος: Καβγάς σε συνεργείο κατέληξε σε επίθεση με μαχαίρι – Δύο συλλήψεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ένας νεκρός από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ολλανδία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Δημήτρης Κόκοτας: Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του – “Ήμουν κάθε μέρα στο επισκεπτήριο, όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία”