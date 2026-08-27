Χανιά: Σοβαρός τραυματισμός 45χρονου σε παραλία – Υπέστη κάταγμα στον αυχένα παίζοντας με το ανιψάκι του

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία των Χανίων, όταν ένας 45χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα την ώρα που έπαιζε στη θάλασσα με το μικρό ανιψάκι του. Ο άνδρας υπέστη κάταγμα αυχενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.



Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές, όταν ο 45χρονος βρισκόταν σε παραλία των Χανίων μαζί με το ανιψάκι του και αποφάσισαν να παίξουν μέσα στο νερό.



Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κάποια στιγμή ο άνδρας έβαλε το μικρό κορίτσι στους ώμους του, προκειμένου να κάνει βουτιά στη θάλασσα. Ωστόσο, το παιδί φέρεται να έχασε την ισορροπία του και, αντί να πέσει στο νερό, έπεσε με δύναμη πάνω στον αυχένα του 45χρονου.



Η πρόσκρουση αποδείχθηκε εξαιρετικά σοβαρή. Ο άνδρας έχασε τη στήριξή του και σωριάστηκε στο νερό, έχοντας υποστεί κάταγμα αυχενικού σπονδύλου, ενώ ο τραυματισμός επηρέασε και τον νωτιαίο μυελό.



Ο 45χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων. Λόγω, όμως, της σοβαρότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν ότι απαιτείται η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί αποφασίστηκε να γίνει άμεσα το χειρουργείο. Για την επέμβαση χρειάστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να μεταφερθεί επειγόντως από την Αθήνα ειδικό εμφύτευμα.



Ο 45χρονος χειρουργήθηκε από τους νευροχειρουργούς του Βενιζελείου, με την ιατρική ομάδα να επιχειρεί να σταθεροποιήσει τη βλάβη και να περιορίσει τον κίνδυνο σοβαρών νευρολογικών επιπλοκών.



Οι πρώτες ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση έδωσαν αρχικά ενθαρρυντικά σημάδια, καθώς ο 45χρονος κατάφερε να κινήσει τα χέρια του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εικόνα παρουσίασε στη συνέχεια μεταβολή, καθώς σήμερα δεν εμφάνιζε την ίδια κινητικότητα στα άνω άκρα.



Το γεγονός αυτό εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς, καθώς η κατάσταση του τραυματισμού και η εξέλιξη της νευρολογικής του εικόνας απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η ιατρική ομάδα εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο σημαντικής βελτίωσης.



Ο 45χρονος παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται καθοριστικό για την πορεία της υγείας του.



Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες του τραυματισμού στον νωτιαίο μυελό και να διαπιστωθεί η δυνατότητα αποκατάστασης της κινητικότητάς του.