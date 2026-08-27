Ικανοποίηση στον δήμο Νεάπολης- Συκεών για την ανακήρυξη του Πάρκου Εθνικής Αντίστασης από το υπ. Πολιτισμού – Τα σχέδια για την επόμενη μέρα

Ως μία «πολύ σημαντική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την ανάδειξη της σύγχρονης ιστορίας», χαρακτήρισε ο δήμαρχος Νεάπολης- Συκεών Σίμος Δανιηλίδης την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό του Πάρκου Εθνικής Αντίστασης του δήμου Νεάπολης- Συκεών ως Ιστορικού Τόπου.

Την απόφαση εξέδωσε χθες η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ολοκληρώνοντας την κρίσιμη τυπική διαδικασία που ξεκίνησε στα μέσα του περασμένου Μαΐου με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟ, έχοντας ήδη πάρει τη σκυτάλη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των ανασκαφικών ευρημάτων των 46 ανθρώπινων σκελετών σε ομαδικούς τάφους εντός του δημοτικού οικοπέδου στη Δ.Ε. Συκεών, βόρεια του Μνημείου του Επταπυργίου, το οποίο από το 1983 διαμορφώθηκε σε Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, ενώ το 1997 τοποθετήθηκε μνημειακή στήλη στη μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση που ανοίγει το δρόμο για την ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής, της ίδιας της σύγχρονης ιστορίας, την οποία οφείλουμε όχι μόνο να τη διατηρήσουμε ως μνήμη αλλά και να την αναδείξουμε με κάθε τρόπο», δήλωσε, εμφανώς ικανοποιημένος, ο κ. Δανιηλίδης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συνδρομή της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης και την αρχαιολόγο Σταυρούλα Τζεβρένη.

Να σημειωθεί ότι η αποκάλυψη των ομαδικών τάφων έγινε τον Νοέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης της περιοχής των Συκεών, για να επιβεβαιωθεί στη συνέχεια ότι οι ταφές χρονολογούνται στην περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου, από το 1946 έως το 1949, όπου ιστορικά έχουν καταγραφεί εκτελέσεις φυλακισμένων στο Γεντί-Κουλέ αγωνιστών, μετά από αποφάσεις των έκτακτων Στρατοδικείων.

Συνέχιση των ανασκαφών και νέο μνημείο

Μετά την υπουργική απόφαση, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου Νεάπολης-Συκεών τέθηκαν σε κινητοποίηση για την προετοιμασία και των σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων-πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της περιοχής και του ιδιαίτερου ιστορικού φορτίου της. Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Στέλιος Γκατζές, «έχοντας απελευθερωθεί πλέον το έργο της ανάπλασης, μπορούμε να προχωρήσουμε στον πρασινισμό του Πάρκου Εθνικής Αντίστασης και από κοινού με το υπουργείο Πολιτισμού και τις εδώ Υπηρεσίες του να σχεδιάσουμε περαιτέρω παρεμβάσεις που θα αναδεικνύουν το ιστορικό φορτίο της περιοχής».

Οι επιπλέον ανασκαφές αλλά και η δημιουργία επιπλέον μνημείου στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, είναι μέσα στις σκέψης της δημοτικής αρχής, όπως «αποκάλυψε» ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης. «Σχεδιασμός μας είναι να συνεχίσουμε και να προεκτείνουμε τις ανασκαφές και σε παρακείμενο δημοτικό οικόπεδο, όπως και σε κάποια άλλα σημεία που δεν υπάρχουν κωλύματα. Όταν παρέλθει ο χρόνος που επιβάλλει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, επειδή το έργο της ανάπλασης είναι χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκά προγράμματα, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ανασκαφές και στους πέριξ δρόμους οι οποίοι έχουν αναπλαστεί», είπε χαρακτηριστικά. Σημείωσε ακόμα ότι «από τα στοιχεία του ιστορικού της πόλης μας Σπύρου Κουζινόπουλου, αλλά και από την πλούσια βιβλιογραφία, οι εκτελέσεις φέρεται να φτάνουν περίπου στις 400, σε μια περιοχή που είχε εξελιχθεί σε συνήθη τόπο εκτελέσεων».

Όσον αφορά στο σημείο που βρέθηκαν οι ομαδικοί τάφοι, ο δήμαρχος κάνει λόγο για τη δημιουργία «ενός επιπλέον σεμνού μνημείου, όπου θα μπορούν να εναποτεθούν οι σκελετοί που δεν ταυτοποιηθούν και δεν ζητηθούν από τους οικείους τους, μετά την πραγματοποίηση εξετάσεων DNA», ενώ εξετάζεται και η περίπτωση να δημιουργηθεί και ιστορικό μουσείο στην περιοχή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έως και σήμερα ο αριθμός των ατόμων που εγγράφηκαν στον κατάλογο για τη διενέργεια εξέτασης DNA έφθασε στους 87 από όλη την Ελλάδα, και συνεχώς αυξάνεται. «Προσπαθούμε να βρούμε φορέα έτσι για να γίνει εξέταση DNA, έτσι ώστε να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων με τις οικογένειες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον και επιθυμία, και εφόσον επιβεβαιωθεί η συγγενική σχέση, εάν το επιθυμούν, να τους παραδώσουμε τα οστά του συγγενούς τους», κατέληξε ο κ. Δανιηλίδης.