MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μπιτόνι με βενζίνη ανάμεσα στα δίχτυα αλιέων στη Μαρίνα Αρετσούς – Έκκληση για πληροφορίες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά όταν σήμερα το μεσημέρι εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη ανάμεσα στα δίχτυα των αλιέων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι Γρι, Κωνσταντή Παγώνη, το μπιτόνι με βενζίνη εντοπίστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 12:00 έως τις 15:00, ανάμεσα στα δίχτυα των αλιέων.

Μέσω της ανάρτησης απευθύνεται έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει αντιληφθεί οτιδήποτε σχετικό με το περιστατικό να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ή τους αλιείς.

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο το μπιτόνι να συνδέεται με απόπειρα εμπρησμού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.

Δείτε την ανάρτηση:

Καλαμαριά Μαρίνα Αρετσούς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Νίκος Παππάς για Έλενα Ακρίτα: Θεσμική διολίσθηση της ΝΔ – Να πάρει θέση και ο Τσίπρας

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Ικανοποίηση Αγγελούδη για την αποδοχή των αιτημάτων του από την κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Ακρίτα: Δεν με ψηφίζει η ΝΔ για αντιπρόεδρο της Βουλής, αισθάνομαι δικαιωμένη για το παράσημο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Βελόπουλος: Συνηθισμένη τακτική της ΝΔ λίγο πριν τις εκλογές, να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γκιουλέκας για επέκταση του μετρό: “Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα – Εμβληματικό έργο”

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι selfies του Μητσοτάκη με νεαρούς έξω από τον σταθμό “Μίκρα” του μετρό και η δέσμευση για την Πόντου – Βίντεο