Θεσσαλονίκη: Μπιτόνι με βενζίνη ανάμεσα στα δίχτυα αλιέων στη Μαρίνα Αρετσούς – Έκκληση για πληροφορίες

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Μαρίνας Αρετσούς στην Καλαμαριά όταν σήμερα το μεσημέρι εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη ανάμεσα στα δίχτυα των αλιέων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι Γρι, Κωνσταντή Παγώνη, το μπιτόνι με βενζίνη εντοπίστηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις 12:00 έως τις 15:00, ανάμεσα στα δίχτυα των αλιέων.

Μέσω της ανάρτησης απευθύνεται έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή έχει αντιληφθεί οτιδήποτε σχετικό με το περιστατικό να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ή τους αλιείς.

Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία για το ενδεχόμενο το μπιτόνι να συνδέεται με απόπειρα εμπρησμού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.

Δείτε την ανάρτηση: