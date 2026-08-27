Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην 57η “Ημέρα Καριέρας” της ΔΥΠΑ

Περισσότερες από 2.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε ειδικότητες υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης προσφέρουν οι άνω των 100 επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης (Α’ Προβλήτα, Ναυάρχου Βότση 4).

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους, ενώ η δήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιείται μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-092026

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε απευθείας επαφή με εκπροσώπους επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού, να ενημερωθούν για τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας, να διερευνήσουν νέες επαγγελματικές προοπτικές σε διαφορετικούς τομείς απασχόλησης και να συνομιλήσουν με εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), προκειμένου να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και δράσεις της Υπηρεσίας.

Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις με υποψήφιους εργαζόμενους, να συγκεντρώσουν βιογραφικά για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό, να παρουσιάσουν τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις προοπτικές εξέλιξης που προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους.