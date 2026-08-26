Θεσσαλονίκη: Πλήθος πιστών στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου στην Κάτω Τούμπα – Δείτε βίντεο

Πλήθος πιστών τίμησε τη μνήμη του Αγίου Φανουρίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Από νωρίς το απόγευμα, η περιοχή γύρω από τον ναό “πλημμύρισε” από κόσμο κάθε ηλικίας, που έσπευσε να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου και να προσφέρει την παραδοσιακή φανουρόπιτα.

Οι ουρές των πιστών εκτείνονταν στους γύρω δρόμους και στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, με τους παραβρισκόμενους να περιμένουν υπομονετικά για να ευλογηθούν οι πίτες τους και να ανάψουν ένα κερί.

Το έθιμο της φανουρόπιτας

Το όνομα του Αγίου Φανουρίου συνδέθηκε ετυμολογικά με το ρήμα «φαίνω» (δηλαδή αποκαλύπτω, φανερώνω). Σύμφωνα με την παράδοση, οι πιστοί φτιάχνουν τη πίτα ως τάμα ή παράκληση προς τον Άγιο για να τους φανερώσει κάτι που έχουν χάσει:

Χαμένα αντικείμενα ή πρόσωπα.

Υγεία, δουλειά, καλή τύχη ή έναν/μία κατάλληλο/η σύντροφο.

Η αμαρτωλή μητέρα του Αγίου

Μία λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι η φανουρόπιτα φτιάχνεται για τη συγχώρεση της ψυχής της μητέρας του Αγίου Φανουρίου, η οποία κατά τον θρύλο ήταν σκληρή και αμαρτωλή γυναίκα. Γι’ αυτό, όταν οι πιστοί μοιράζουν τη πίτα, συνηθίζουν να λέγουν τη φράση: «Θεός σχωρεσ’ τη μάνα του Αγίου Φανουρίου».

Ο κανόνας των υλικών

Η παρασκευή της φανουρόπιτας διέπεται από αυστηρούς εθιμικούς κανόνες όσον αφορά τον αριθμό των υλικών. Τα υλικά πρέπει να είναι νηστίσιμα (καθώς η γιορτή πέφτει περίοδο νηστείας) και πάντα μονός αριθμός:

Αριθμός Υλικών Συμβολισμός 7 υλικά Συμβολίζει τα 7 Μυστήρια της Εκκλησίας ή τις 7 ημέρες της Δημιουργίας. 9 υλικά Συμβολίζει τα 9 Τάγματα των Αγγέλων.

Βασικά υλικά: Αλεύρι, λάδι, ζάχαρη, χυμός πορτοκαλιού, κανέλα, γαρύφαλλο, σταφίδες, καρύδια και διογκωτικό (μπέικιν πάουντερ/σόδα).

Τελετουργικό

Η φανουρόπιτα παρασκευάζεται την παραμονή ή την ημέρα της γιορτής. Μεταφέρεται στην εκκλησία για να διαβαστεί (ευλογηθεί) από τον ιερέα κατά τον Εσπερινό ή τη Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια μοιράζεται στους εκκλησιαζόμενους, στη γειτονιά και σε συγγενείς.