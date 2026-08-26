MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βερολίνο: Εκκένωση 5.600 νοικοκυριών λόγω βόμβας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι αρχές του Βερολίνου έδωσαν σήμερα εντολή για την εκκένωση 5.600 σπιτιών σε συνοικία της γερμανικής πρωτεύουσας, λόγω της ανακάλυψης βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε πως αποκλείστηκε η περιοχή σε ακτίνα 500 μέτρων γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε η βόμβα. Εντός αυτής της ζώνης βρίσκονται μεταξύ άλλων ένας οίκος ευγηρίας, ένα καταφύγιο αστέγων κι ένας παιδικός σταθμός.

Η βόμβα βάρους 100 κιλών εντοπίστηκε το πρωί στον πυθμένα του καναλιού στη συνοικία Νόικελν, κοντά στη Ζόνεναλέ, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής. Η βόμβα ανασύρθηκε από τα νερά του καναλιού και τοποθετήθηκε σε πλωτή εξέδρα. Θα μεταφερθεί με γερανό στην όχθη, όπου πυροτεχνουργοί θα αναλάβουν να την εξουδετερώσουν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επιχείρηση εκκένωσης έχει ξεκινήσει και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες. Έχουν προβλεφθεί χώροι προσωρινής φιλοξενίας για τους κατοίκους που εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Βερολίνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Γύρισε από σεζόν για τα γενέθλια της κόρης της και την σκότωσε

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τραγωδία στο Πακιστάν: 15 νεκρά νεογνά από πυρκαγιά σε μεγάλο νοσοκομείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Λάρισα: Μουμιοποιημένη σορός 60χρονης με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σε υπόγειο – Η αγοραπωλησία που οδήγησε στην αποκάλυψη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αδειοδοτήθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά – Αποδίδεται αύριο σε λειτουργία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ασυνείδητος οδηγός κινούνταν ανάποδα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών – Δείτε το βίντεο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Νικολέτα Βλαβιανού: Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου ήταν όταν έχασα τη μητέρα μου