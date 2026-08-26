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Δημήτρης Κόκοτας: Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του – “Ήμουν κάθε μέρα στο επισκεπτήριο, όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του συζύγου της, Δημήτρη Κόκοτα, μίλησε δημόσια η Κατερίνα Πετράκη, σε μια συγκινητική συνέντευξη στον Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή «Live News».

Η σύζυγος του αγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε στο πλευρό του, περιγράφοντας τις στιγμές της νοσηλείας του και την προσπάθεια που έκανε μέχρι την τελευταία στιγμή.

«Ένας κουρασμένος οργανισμός, δυστυχώς, δεν νίκησε, νίκησε το μικρόβιο», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Πετράκη, μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα. Όπως περιέγραψε, παρά τις δυσκολίες, εκείνος συνέχιζε να προσπαθεί και να ανταποκρίνεται όσο μπορούσε.

«Εκτελούσε εντολές με ό,τι δύναμη είχε. Έκανε κάποιες κινήσεις και θεωρούσα πως σιγά σιγά ερχόταν κοντά μας», ανέφερε.

«Το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε δυστυχώς. Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε. Νόμιζα ότι σιγά σιγά ερχόταν κοντά μας. Καταλάβαινα ότι είναι μία ριψοκίνδυνη κατάσταση αλλά έδειχνε δύναμη και το αντιμετώπιζε», δήλωσε η Κατερίνα Πετράκη.

«Δεν μπορούσα να διανοηθώ πως δεν θα πήγαινα μία ημέρα στο νοσοκομείο»
Η Κατερίνα Πετράκη μίλησε και για τις καθημερινές επισκέψεις της στο νοσοκομείο, εξηγώντας πως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα περνούσε έστω και μία ημέρα μακριά από τον σύζυγό της.

«Ήταν μία ριψοκίνδυνη κατάσταση μέσα στην εντατική. Δεν μπορούσε να περάσει μία ημέρα και να μην τον δω. Δεν μπορούσα να διανοηθώ πως δεν θα πήγαινα μία ημέρα στο νοσοκομείο», εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για την αγάπη της για τον Δημήτρη Κόκοτα και τη δύναμη που χρειάστηκε να βρει όλο αυτό το διάστημα, ανέφερε: «Όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία»

Τα λόγια της Κατερίνας Πετράκη αποτυπώνουν τον δύσκολο αγώνα που έδωσε επί μήνες ο Δημήτρης Κόκοτας, αλλά και τη διαρκή παρουσία της οικογένειάς του στο πλευρό του μέχρι το τέλος.

Δημήτρης Κόκοτας

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