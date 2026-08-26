ΔΥΠΑ: 108 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής για την αγορά εργασίας τον Σεπτέμβριο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προγραμματίζει και για τον Σεπτέμβριο σειρά εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής για την αγορά εργασίας σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Με στόχο την υποστήριξη ανέργων και εργαζομένων που αναζητούν νέα θέση στην αγορά εργασίαςή εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγής επαγγελματικής κατεύθυνσης, η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να προετοιμαστούν καλύτερα και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους.

Για τον Σεπτέμβριο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 108 εργαστήρια. Από αυτά, 86 θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης σε 60 ΚΠΑ2 (Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης), ενώ ακόμη 22 θα γίνουν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Οι θεματικές ενότητες

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία υλοποιούνται από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη;

Από την ιδέα στην πράξη: Τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – Γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

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Διά ζώσης εργαστήρια

Η διάρκεια των διά ζώσης εργαστηρίων είναι τρεις ώρες, με ώρα έναρξης μεταξύ 09:00 και 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2. Τα εργαστήρια υλοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.

Το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων είναι διαθέσιμο εδώ.

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας δύο ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα και τις διαθέσιμες θεματικές ενότητες και να δηλώσουν συμμετοχή στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Ο αριθμός των θέσεων συμμετοχής είναι περιορισμένος, έως 50 άτομα ανά εργαστήριο, και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη συμπλήρωση των θέσεων σε κάθε εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.