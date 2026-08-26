Λίσι για τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν: Θα ανταπεξέλθουμε στην πίεση

Με αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητες του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με την Μπραν. Ο Ιταλός τεχνικός έδειξε πως εμπιστεύεται απόλυτα τους ποδοσφαιριστές του, μία ημέρα πριν από το μεγάλο παιχνίδι στο Μπέργκεν.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξίδεψε στη Νορβηγία με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League, μετά το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στην Τούμπα. Η αυριανή αναμέτρηση αποτελεί ουσιαστικά έναν τελικό για την ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας.

«Είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Αγαπώ τη Νορβηγία και τις χώρες της Ευρώπης. Είναι όλα φανταστικά. Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πίεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είμαστε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να το διαχειριστούμε».

Για το πόσο ισχυρό πνευματικά είναι το σύνολο: «Είναι πολύ ισχυρή ομάδα πνευματικά σίγουρα. Αύριο σε κάποιες στιγμές θα είναι δύσκολα, γιατί αντιμετωπίζουμε μία πολύ καλή ομάδα, αλλά όπως συνέβη και στο πρώτο ματς, είμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε ξανά. Είμαστε έτοιμοι για αύριο».

Για την εικόνα με τον Πέλκα: «Έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μία ομάδα ενωμένη και με αξίες. Αυτά είναι τα κλειδιά της ομάδας. Μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με παίκτες όπως ο Πέλκας».

Για τον κορμό των πρώτων ματς και τη διαφορά με τον Λεβαδειακό: «Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά πάντα εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες, κυρίως τώρα στην αρχή. Με τον Λεβαδειακό κάναμε ένα σημαντικό ροτέισον, ήταν η ευκαιρία. Κάποιοι παίκτες μετά τη Μπραν δεν μπορούσαν να παίξουν με τον Λεβαδειακό, λόγω κούρασης.

Αυτοί που έπαιξαν είναι επειδή άξιζαν να παίξουν. Ποτέ δεν βάζω έναν παίκτη στο γήπεδο τυχαία. Οι παίκτες που έπαιξαν, μου επιβεβαίωσαν ότι σκεφτόμουν για αυτούς. Κάθε παίκτης που έπαιξε στα δύο τελευταία ματς, είναι μία επιλογή για μένα για τον αυριανό αγώνα».

Για το πλεονέκτημα της φυσικής κατάστασης της Μπραν: «Σίγουρα φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου ματς. Πρέπει να το διαχειριστούμε, αύριο είναι τελικός. Ερχόμαστε για να παίξουμε με την…. καρδιά μας».

Για τα χαρακτηριστικά του Ούγκρεσιτς και αν διαφοροποιούν το πλάνο του: «Αν έρθει, δεν είναι επίσημο γι’ αυτό το επισημαίνω, θα είναι εξαιρετική κίνηση. Δείχνουμε μία κατεύθυνση και τρόπο που θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα.

Τώρα έχει σημασία η Μπραν, ένας τελικός και θέλουμε να συμμετέχουμε στην Ευρώπη».