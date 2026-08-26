Νίκη: “Με fake news εκβιάζει τους πολίτες ο Χρυσοχοΐδης για τις νέες ταυτότητες”

Κριτική στην κυβέρνηση ότι ασκεί πιέσεις σε «όσους Έλληνες αρνούνται να αποδεχθούν αδιαμαρτύρητα την επιβολή των νέων ταυτοτήτων και του Προσωπικού Αριθμού», ασκεί η Νίκη.

Σε ανακοίνωση του κόμματος σημειώνονται τα εξής: «Πίεση, εκφοβισμοί, ακόμη και απειλές. Αυτές είναι πλέον οι πρακτικές της κυβέρνησης απέναντι σε όσους Έλληνες αρνούνται να αποδεχθούν αδιαμαρτύρητα την επιβολή των νέων ταυτοτήτων και του Προσωπικού Αριθμού και απαιτούν απαντήσεις για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τη σκυτάλη πήρε αυτή τη φορά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος διακήρυξε ότι “πρέπει να αλλάξουν όλοι ταυτότητες”, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι παλαιές έχουν ουσιαστικά καταργηθεί. Σοβαρά, κύριε Χρυσοχοΐδη; Με ποιον νόμο; Πότε ψηφίστηκε; Πού δημοσιεύθηκε; Η αλήθεια είναι διαφορετική. Οι παλαιές ταυτότητες μπορεί να μην χρησιμοποιούνται πλέον ως ταξιδιωτικά έγγραφα, εξακολουθούν όμως να αποτελούν νόμιμα έγγραφα ταυτοποίησης στο εσωτερικό της χώρας κατά τη μεταβατική περίοδο. Δυστυχώς, λοιπόν, για εσάς, κύριε υπουργέ, οι νόμοι δεν καταργούνται με δηλώσεις στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ακόμη πιο προκλητικές είναι οι πρακτικές που καταγγέλλονται σε συναλλαγές με την ΑΑΔΕ. Ο κ. Πιτσιλής οφείλει να εξηγήσει με ποια συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη μπορεί μια δημόσια Αρχή να απορρίπτει έγγραφο ταυτοποίησης που εξακολουθεί να βρίσκεται σε νόμιμη ισχύ. Νομοθετεί η ΑΑΔΕ; Όχι. Μπορεί μια διοικητική πρακτική να ακυρώνει τον νόμο; Όχι. Ακόμη κι αν υπάρχει υπουργική απόφαση, ασφαλώς και δεν είναι πάνω από τον νόμο, ο οποίος λέει σαφώς ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες αποτελούν νόμιμα έγγραφα. Γιατί, λοιπόν, τέτοιος πανικός, κύριε Χρυσοχοΐδη; Ποιος σας πιέζει; Μήπως άρχισαν πάλι τα επίμονα τηλεφωνήματα από το μεγάλο κτήριο με την αστερόεσσα της Βασιλίσσης Σοφίας;».

Η Νίκη παράλληλα επισημαίνει ότι «θα συνεχίσει να χαλάει τα σχέδια όσων θεωρούν ότι μπορούν να μετατρέψουν τον Έλληνα σε αριθμό. Οι πολίτες δεν εκβιάζονται και οι νόμοι δεν καταργούνται από τηλεοπτικά παράθυρα».