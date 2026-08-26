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Ακρίτα: Δεν με ψηφίζει η ΝΔ για αντιπρόεδρο της Βουλής, αισθάνομαι δικαιωμένη για το παράσημο

Intime
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Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Έλενα Ακρίτα την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητά της για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία με τους γονείς της, χαρακτηρίζει τη στάση της Νέας Δημοκρατίας «παράσημο», συνδέοντάς την με τη σφοδρή κριτική που, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, έχει ασκήσει στην κυβέρνηση και τη ΝΔ.

«Δεν με ψηφίζει η ΝΔ για Αντιπρόεδρο της Βουλής δηλώνουν «κύκλοι» της κυβέρνησης. Όπως λένε «η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ασκήσει “σφοδρή κριτική” στην κυβέρνηση και τη ΝΔ».
Που σημαίνει πως κάτι καλό έχω κάνει στην κοινοβουλευτική μου θητεία.
Στη Βουλή του Μητσοτάκη πρέπει να προσκυνάμε κι όχι να ασκούμε μαχητική αντιπολίτευση.
Αισθάνομαι δικαιωμένη για το παράσημο αυτό. Γιατί ξέρω πως οι γονείς μου είναι περήφανοι και μού χαμογελούν από ‘κει ψηλά!» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Ακρίτα: Δεν με ψηφίζει η ΝΔ για αντιπρόεδρο της Βουλής, αισθάνομαι δικαιωμένη για το παράσημο

Νωρίτερα πηγές της ΝΔ είχαν αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να υπερψηφίσει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, στην οποία προτείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα στην κοινοβουλευτική λειτουργία, στην περίπτωση που δεν υπάρχει και πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής.

Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής.

Έλενα Ακρίτα

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