Κιλκίς: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Άγιο Αντώνιο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (26/08) σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κιλκίς προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Αντώνιος #Κιλκίς.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026
Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Σημειώνεται πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.