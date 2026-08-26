Κιλκίς: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Άγιο Αντώνιο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (26/08) σε αγροτοδασική περιοχή στην περιοχή Άγιος Αντώνιος στο Κιλκίς σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν άμεσα 36 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Κιλκίς προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Αντώνιος #Κιλκίς.

Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .



Σημειώνεται πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 18:30.



Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.