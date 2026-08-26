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Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο

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THESTIVAL TEAM

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Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει σήμερα το Bloomberg News επικαλούμενο τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg News, η Μόσχα θεωρεί πως οι διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ενώ ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει απτόητος από τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και δίκτυα εφοδιαστικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία Ρωσία

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