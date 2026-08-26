ΗΠΑ: Οδηγός της Amazon χτύπησε 71χρονο για μια θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

Οργή προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε πρατήριο καυσίμων στο Έλκ Γκρόουβ της Καλιφόρνια, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που οδηγός της Amazon επιτίθεται σε έναν 71χρονο άνδρα για μία… θέση στάθμευσης.



Σύμφωνα με την New York Post, το περιστατικό σημειώθηκε σε πρατήριο ARCO, με τον ηλικιωμένο να κατηγορεί τον οδηγό της Amazon ότι του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και τον γρονθοκόπησε, επειδή θεώρησε ότι του είχε «πάρει» τη θέση στάθμευσης.



Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και στο βίντεο φαίνεται η ένταση που προηγήθηκε της επίθεσης, η οποία εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.



Ο 71χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον οδηγό της εταιρείας διανομών, με τη λογομαχία να κλιμακώνεται γρήγορα και να καταλήγει σε σωματική επίθεση.

Αντιμέτωπος με κατηγορίες ο 30χρονος

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ως ύποπτος για την επίθεση ταυτοποιήθηκε ο 30χρονος Τέρενς Γουίλερ από την Αντιόχεια της Καλιφόρνιας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που σχετίζονται με κακοποίηση ηλικιωμένου και εγκληματικές απειλές, καθώς και κατηγορία για απλή σωματική βία.



Ο δικηγόρος του 71χρονου υποστήριξε ότι η αντίδραση του οδηγού ήταν «υπερβολικά επιθετική», με αποτέλεσμα ο πελάτης του να χρειαστεί ιατρική περίθαλψη. Όπως ανέφερε, ο ηλικιωμένος υπέστη πόνο στον αυχένα και διάσειση μετά την πτώση του.

Αγωγή κατά της Amazon

Η υπόθεση έχει πλέον λάβει και αστική διάσταση, καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο του ηλικιωμένου, έχει κατατεθεί αγωγή κατά της Amazon στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, στην κομητεία του Σακραμέντο.



Από την πλευρά της, η Amazon ξεκαθάρισε ότι ο οδηγός που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό δεν ήταν άμεσος υπάλληλος της εταιρείας, αλλά εργαζόταν για ανεξάρτητο συνεργάτη που πραγματοποιούσε παραδόσεις δεμάτων για λογαριασμό της.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, μετά τη διερεύνηση του περιστατικού η Amazon διαβίβασε τα ευρήματά της στην εταιρεία συνεργάτη και προχώρησε στον αποκλεισμό του συγκεκριμένου οδηγού από την πραγματοποίηση παραδόσεων της Amazon.