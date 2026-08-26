Νέα Ερυθραία: 80χρονος πάτησε γκάζι αντί για φρένο και “καβάλησε” τραπεζοκαθίσματα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (25.08.2026) στη Νέα Ερυθραία Αττικής, όταν ένας 80χρονος οδηγός, στην προσπάθειά του να σταθμεύσει, φέρεται να πάτησε γκάζι αντί για φρένο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να παρασύρει τραπέζια, καρέκλες και να φτάσει μέχρι την είσοδο του καταστήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 20:30, σε σημείο όπου υπήρχαν τραπεζοκαθίσματα γνωστού μεζεδοπωλείου της Νέας Ερυθραίας. Οι πελάτες, που από θαύμα δεν τραυματίστηκε κάποιος, είδαν το αυτοκίνητο να καταλήγει σφηνωμένο ανάμεσα στις σκάλες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό περιγράφει στο newsit.gr καρέ καρέ όσα συνέβησαν. Όπως λέει, ο 80χρονος δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, αλλά είχε σταματήσει στην αριστερή πλευρά του δρόμου, προκειμένου να παρκάρει πίσω από ένα άλλο όχημα.

«Ήμουν μπροστά στο περιστατικό. Ο οδηγός δεν έτρεχε. Είχε σταματήσει στην αριστερή πλευρά του δρόμου και προσπαθούσε να παρκάρει πίσω από το μπροστινό όχημα, δίπλα στα τραπεζοκαθίσματα που φαίνονται και στις φωτογραφίες. Ξαφνικά, όμως, πάτησε δυνατά το γκάζι και το αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρασύροντας ό,τι υπήρχε μπροστά του. Πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος, όπως φάνηκε, αντί να πατήσει φρένο πάτησε γκάζι. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπους. Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν τραπέζια και καρέκλες του καταστήματος και θα μπορούσαν να βρίσκονται πελάτες».

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ όπου κατέγραψε το περιστατικό και κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον 80χρονο, ενώ πληροφορίες θέλουν το αυτοκίνητο να μην ήταν ασφαλισμένο.