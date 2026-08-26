MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Άνδρας συνελήφθη στην Ουάσινγκτον με μια γκιλοτίνα στο πίσω μέρος του οχήματός του

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ουάσινγκτον, μετά την ανακάλυψη μιας γκιλοτίνας – φυσικού μέγεθος – στο πίσω μέρος του ημιφορτηγού του, ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου.

Το όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς χθες το βράδυ παρκαρισμένο παράνομα, τόνισε η αστυνομία του Καπιτωλίου, η έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Ο ύποπτος, ο Φίλαν-Ταμ-Ντιουι Λι, από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας, συνελήφθη για μεταφορά ενός επικίνδυνου όπλου που είχε στην κατοχή του, της γκιλοτίνας», υπογραμμίζεται.

Ο ύποπτος οδήγησε το όχημα από την Καλιφόρνια στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, τόνισε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ερευνητές «αναλύουν το ιστορικό του υπόπτου για να μάθουν περισσότερα για τους λόγους που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον».

Το όχημα ήταν παρκαρισμένο κοντά στο Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτά τα δύο θεσμικά όργανα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διακοπή των εργασιών τους.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Μητσοτάκης: “Καταργούνται οριστικά οι περικοπές Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας” – Τι ισχύει για αυξήσεις, αναδρομικά

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Άννα Βίσση για Δημήτρη Κόκοτα: Έφυγες νωρίς αφήνοντας πίσω τη γλυκιά σου φωνή και την όμορφη ψυχή σου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Νεπάλ: Οχτώ νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από πρωτοφανείς πλημμύρες – Συγκλονιστικά βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ιστορικός τόπος το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στις Συκιές – Αποκαλύφθηκαν ομαδικοί τάφοι – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γυναικοκτονία στη Ροδόπη: 53χρονος σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και επιχείρησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο