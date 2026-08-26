Καιρός: Ενισχύονται τα μποφόρ – Πού αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Η ενίσχυση των βοριάδων το επόμενο διήμερο μπορεί να σημαίνει μια μικρή ανάσα δροσιάς, ταυτόχρονα όμως χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου για τις πυρκαγιές.

Όπως λέει χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, αυτό που περιμένουμε είναι περισσότερο «πορτοκαλί» στον χάρτη επικινδυνότητας, μετατοπισμένο στην ανατολική και την νότια χώρα, σε περιοχές ευάλωτες που έχουν ήδη δεχτεί πολλές και ισχυρές πυρκαγιές φέτος (Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, κομμάτι Δωδεκανήσων).

Από αύριο Πέμπτη, το λεγόμενο τρίπτυχο Hot, Dry, Windy (Ζέστη, Ξηρασία, Άνεμοι) θα είναι στο απόγειό του.

Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ σε συνδυασμό με θερμοκρασία 38-40 βαθμών Κελσίου.

Οι συνθήκες στο Αιγαίο θα γίνουν θυελλώδεις φτάνοντας και τα 8 μποφόρ, κάτι που θα ρίξει την θερμοκρασία.

Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα ωστόσο θα υπάρξει μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης.

Σε γενικές γραμμές από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες – όχι συνθήκες καύσωνα – και περαιτέρω πτώση από τις 4-5 Σεπτεμβρίου και μετά.

Από τη Δευτέρα 31/8 θα πέσει και η θερμοκρασία.