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Κιλκίς: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Αντώνιο – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (26/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Αντώνιος, στο Κιλκίς, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 18:30, ενώ επίγειες και εναέριες δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 36 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη.

Συνδρομή του Δήμου Κιλκίς και παρακολούθηση με drone

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Κιλκίς, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις εστίες της.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Κιλκίς Φωτιά

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