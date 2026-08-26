Θεσσαλονίκη: “Πράσινο φως” για την έκδοση στην Τουρκία 39χρονου καταδικασμένου για διακίνηση μεταναστών

Το «πράσινο φως» για την έκδοση στην Τουρκία 39χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών, έδωσε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Όπως μετέδωσε το ertnews, οι τουρκικές αρχές ζήτησαν την έκδοσή του προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο ποινής κάθειρξης 15 ετών που του έχει επιβληθεί για διακίνηση μεταναστών. Ο ίδιος αρνείτο να εκδοθεί, υποστηρίζοντας ότι η σε βάρος του απόφαση είναι κατασκευασμένη και ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους, εξαιτίας αναρτήσεων που είχε κάνει από την Ελλάδα κατά του τουρκικού κράτους και της κυβέρνησης.

Ο 39χρονος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αποφυλακιστεί υπό όρους.

Παράλληλα, ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή του σε φωτιά που εκδηλώθηκε στις 18 Αυγούστου σε κελί των φυλακών Διαβατών και επεκτάθηκε. Ο 39χρονος βρισκόταν μεταξύ των κρατουμένων στο συγκεκριμένο κελί και, λόγω εισπνοής καπνού, είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Η νοσηλεία του είχε οδηγήσει στην αναβολή της προηγούμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου Εφετών για την εξέταση του αιτήματος έκδοσής του.