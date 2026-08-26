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Με τον καλύτερο χρόνο ο Πέτρος Γκαϊδατζής στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ως πρώτος της 1ης ημιτελικής σειράς με χρόνο 7:22.29 προκρίθηκε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών/γυναικών που διεξάγεται στο Άμστερνταμ. Ο Πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε θα διεκδικήσει και τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή αύριο, Πέμπτη (27/8), στις 17:41.

Ο Πέτρος Γκαϊδατζής επιβεβαίωσε και στα ημιτελικά την καλή φόρμα στην οποία βρίσκεται και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Τα 7:22.29 αποτελούν τον καλύτερο χρόνο και από τις δύο ημιτελικές σειρές του αγωνίσματος.

Στη δική του ημιτελική σειρά τη 2η θέση κατέλαβε ο Μεξικανός Αλέξις Λόπες-Γκαρσία με 07:25.70, ενώ 3ος τερμάτισε ο Αμερικανός Τζάστιν Σμιντ με 07:26.83.

Από τη 2η ημιτελική σειρά την πρόκριση για τον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών πήραν ο 1ος Γερμανός Φάμπιο Κρες με 07:24.32, ο δεύτερος Μικίτα Καρνεγέου (Oυδέτεροι Αθλητές) με 07:25.90 και ο 3ος Φελίπε Κλούβερ Φερέιρα από την Ουρουγουάη με χρόνο 07:26.49.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πέτρος Γκαϊδατζής

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