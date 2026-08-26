Θρίλερ στην Ισπανία: Ζευγάρι Ιρλανδών βρέθηκε νεκρό δίπλα σε τζακούζι – Τους εντόπισαν τα παιδιά τους

Θρίλερ στην Ισπανία με την αστυνομία να ερευνά τον θάνατο ενός ζευγαριού με καταγωγή από την Ιρλανδία. Τις σορούς εντόπισαν σε τζακούζι σπιτιού τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 14 και 16 ετών.

Το ζευγάρι διέμενε στην πολυτελή γειτονιά Cap Blanc της Βαλένθια. Αφού εντόπισαν τις σορούς, οι έφηβοι, ηλικίας 14 και 16 ετών, έσπευσαν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού για βοήθεια, ο οποίος κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να εξακριβώσουν τις συνθήκες του θανάτου και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων το ενδεχόμενο ατυχήματος αλλά και εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail. Ταυτόχρονα οι αστυνομικοί πήραν δείγμα και από το νερό στο τζακούζι προκειμένου να γίνουν εργαστηριακές αναλύσεις.

Τα παιδιά λαμβάνουν ψυχολογική βοήθεια ενώ ένας θείος τους αναμένεται να ταξιδέψει στην Ισπανία και να αναλάβει την επιμέλειά τους.