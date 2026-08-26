Θεσσαλονίκη: Μουσική βραδιά με τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου σήμερα στο Πάρκο Αγράφων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Γ΄ Δημοτική Κοινότητα, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 2026, διοργανώνουν τη μουσική εκδήλωση «Σαν Παλιό Σινεμά 2», την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, στις 20:30, στο Πάρκο Αγράφων.

Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στα αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου θα ταξιδέψει το κοινό σε μελωδίες που συνδέθηκαν με εμβληματικές ταινίες και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά.

Στη σκηνή θα ερμηνεύσουν τραγούδια η Ηλέκτρα Καράλη, ο Δημήτρης Νικολούδης και ο Παναγιώτης Καραδημήτρης.

Τους ερμηνευτές πλαισιώνουν οι μουσικοί:

Σάκης Κοντουκόλας – πιάνο

Στάθης Σαββίδης – μπουζούκι, κιθάρα

Αντώνης Ανέστης – μπουζούκι

Κώστας Γκρανόπουλος – κιθάρα

Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο πολιτιστικών δράσεων της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας, με στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία ανοιχτών σημείων συνάντησης των κατοίκων μέσα από τη μουσική και την τέχνη.