Ροδόπη: Ο 53χρονος σκότωσε τη 44χρονη μία μέρα πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Ροδόπης, όταν ο 53χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 44χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια της έντρομης 16χρονης κόρης τους.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο protothema.gr η δικηγόρος που εκπροσωπούσε την άτυχη 44χρονη, Ευαγγελία Κόλα, η γυναίκα μόλις χθες το βράδυ είχε επικοινωνήσει για τελευταία φορά μαζί της, προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία για το διαζύγιο. «Η επιθυμία της ήταν η έκδοση διαζυγίου αλλά, δυστυχώς, δεν προλάβαμε να καταθέσουμε την αίτηση. Επικοινώνησε μαζί μου εχθές και είχαμε προγραμματίσει το ραντεβού για την Πέμπτη», αναφέρει η κυρία Κόλα.



Η ίδια εξήγησε ότι «για πολλά χρόνια υπήρχε ενδοοικογενειακή βία και εκτός από το περιστατικό που σημειώθηκε στην Κρήτη το 2022, μου είχε αναφέρει κι άλλο περιστατικό το οποίο έγινε στην Κομοτηνή ωστόσο δεν γνωρίζω αν ακολουθήθηκε η ποινική διαδικασία», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι ο δράστης λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και κάποια στιγμή είχε φιλοξενηθεί σε ψυχιατρική κλινική, ωστόσο θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να συνεχίσει την αγωγή χωρίς περαιτέρω νοσηλεία.



Στο μεταξύ, η γυναίκα εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχειακή μονάδα της Θάσου και είχε επιστρέψει στο σπίτι της στον οικισμό Διαλαμπή προκειμένου να είναι μαζί με τη 16χρονη κόρη της, η οποία σήμερα είχε τα γενέθλιά της. Η ανήλικη ήταν αυτή που είδε τη μητέρα της να χάνει τη ζωή της μέσα στο σπίτι τους, ενώ ο 19χρονος αδελφός της τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να μη χαθεί χρόνος, όμως δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Όπως όλα δείχνουν, κίνητρο της στυγερής δολοφονίας αποτέλεσε η ζήλια του 53χρονου και το γεγονός ότι το θύμα είχε αποφασίσει να χωρίσουν. «Πρόκειται για γυναικοκτονία καθώς το κίνητρο ήταν πάντα η ζήλια και έτσι ακολουθούσε ο καβγάς και η βία. Αυτή τη φορά δεν γνωρίζουμε αν αυτό που «πυροδότησε» το σκηνικό της δολοφονίας ήταν μόνο η ζήλια ή και η συζήτηση ότι το θύμα ήθελε διαζύγιο. Μου είχε πει στο τηλέφωνο ότι «τα πράγματα δεν είναι καλά» και ότι «έχουμε πρόβλημα γιατί μάλλον δεν παίρνει την αγωγή του» και της απάντησα να προχωρήσουμε την αίτηση διαζυγίου. Μου είπε ότι θα ερχόταν και το απόγευμα θα συνέχιζε την εργασία της», σημειώνει η κυρία Κόλα.



«Της έλεγα να μην γυρίσει ξανά, προσπαθούσε πάντα να τα κάνει όλα σωστά και τελικά είχε αυτή την κατάληξη. Ξέρω πόσο πολύ πόνεσε καθώς μιλούσαμε πολύ. Για όλους τους άλλους τα έκανε σωστά, μεγάλωσε και σπούδαζε τα παιδιά της. Θα έπρεπε να είχε φύγει και θα πρέπει να φεύγουν όλες οι γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας», υπογραμμίζει με νόημα η κα Κόλα, ζητώντας παράλληλα σεβασμό προς τα παιδιά του θύματος.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος μαχαίρωσε τη γυναίκα στον λαιμό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της, ενώ από το σημείο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια. Ο γιος της οικογένειας μετέφερε με ίδια μέσα τη μητέρα του στο νοσοκομείο Κομοτηνής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο ίδιο νοσοκομείο μετά από κατάποση άγνωστης ποσότητας υγρού (πιθανόν φυτοφαρμάκου ή πετρελαίου) και επιφανειακών χτυπημάτων στην κοιλιακή χώρα που προκάλεσε μόνος του με το μαχαίρι.



Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων και νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.