ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Συνελήφθησαν Βούλγαροι σε Προμαχώνα και διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας – Είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια

Στη σύλληψη ενός 29χρονου Βούλγαρου, οπαδό της Λέφσκι Σόφιας, προχώρησαν σήμερα το πρωί στον Προμαχώνα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, στο πλαίσιο ελέγχων για την αθλητική αναμέτρηση των ομάδων ΑΕΚ – LEVSKI SOFIA.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας επέβαινε σε βανάκι μαζί με άλλους συνοπαδούς του και ο έλεγχος έγινε κατά την είσοδο τού οχήματος στο ελληνικό έδαφος. Ο ίδιος φέρεται να μη διέθετε εισιτήριο για τον αγώνα και κατά τα λεγόμενά του στους αστυνομικούς επρόκειτο να προμηθευθεί πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, ένα γκλοπ και ένα απωθητικό σπρέι.

Σε βάρος του Βούλγαρου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Συνελήφθησαν έξι Βούλγαροι στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας

Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων, που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας σήμερα στις 22:00 στην Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champions League.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό απο την ΕΛΑΣ, σε ελέγχους στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας. Κατά την έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια τύπου σουγιά.

Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας.