Θεσσαλονίκη: Ενημερωτική δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα για την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διοργανώνει την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ανοιχτή ενημερωτική δράση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έξω από τη στάση Μετρό «Αγίας Σοφίας», με στόχο την εξοικείωση των πολιτών με τις βασικές Πρώτες Βοήθειες για σκύλους.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους σωστούς τρόπους αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή ενός σκύλου και να παρακολουθήσουν πρακτική επίδειξη Πρώτων Βοηθειών με τη χρήση ειδικού προπλάσματος.

Παράλληλα, θα υπάρξει ενημέρωση για τη σωστή οργάνωση ενός φορητού φαρμακείου για ζώα, τα απαραίτητα υλικά που πρέπει να περιλαμβάνει για την αντιμετώπιση τραυματισμών και άλλων επειγόντων περιστατικών.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης, της υπεύθυνης φροντίδας των σκύλων και της κατάλληλης προετοιμασίας των πολιτών, καθώς η έγκαιρη και σωστή παροχή Πρώτων Βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική μέχρι την παροχή εξειδικευμένης κτηνιατρικής φροντίδας.

Η δράση είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και κηδεμόνες σκύλων, αλλά και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να αποκτήσει χρήσιμες γνώσεις για την προστασία και την ασφάλεια των ζώων.