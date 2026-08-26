MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Meta: Συμβιβασμός με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για τον εθισμό των παιδιών στα social media – Θα καταβάλει έως 16,68 δισ. δολάρια

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια στις Πολιτείες των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας ιστορικής εξωδικαστικής συμφωνίας που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής, όπως αναφέρουν τα έγγραφα της συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης, η Meta θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες της, μέτρο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές για εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την καταβολή 2,20 δισ. δολαρίων στην Καλιφόρνια, ενώ το συνολικό πακέτο κλείνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι όροι της συμφωνίας αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της Meta, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων και μεγαλύτερη λογοδοσία για τις πρακτικές των social media.

Meta Social media ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

“Καμπανάκι” Μαρουσάκη για μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες, η προειδοποίηση για το φθινόπωρο – Τι βλέπει

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Εντυπωσιακό εγχείρημα στην Ιαπωνία: Μετακίνησαν με σχοινιά ιστορικό κάστρο 360 τόνων – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Συνελήφθη Πακιστανός για εμπρησμό από πρόθεση στο Αιγάλεω – Έβαλε φωτιά με αναπτήρα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ελεγκτικό Συνέδριο: Οριστικά υπεύθυνος ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος για το έλλειμμα 8,2 εκατ. ευρώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 10 ώρες πριν

Η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται για μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο αλλαγής του ονόματος της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική