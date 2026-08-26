Meta: Συμβιβασμός με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για τον εθισμό των παιδιών στα social media – Θα καταβάλει έως 16,68 δισ. δολάρια

Η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια στις Πολιτείες των ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας ιστορικής εξωδικαστικής συμφωνίας που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής, όπως αναφέρουν τα έγγραφα της συμφωνίας.

Στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης, η Meta θα υποχρεωθεί να εφαρμόσει ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινά μπλοκαρίσματα για ανήλικους χρήστες στις πλατφόρμες της, μέτρο που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανές για εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την καταβολή 2,20 δισ. δολαρίων στην Καλιφόρνια, ενώ το συνολικό πακέτο κλείνει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι όροι της συμφωνίας αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της Meta, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων και μεγαλύτερη λογοδοσία για τις πρακτικές των social media.