Φωτιά στο Νεοχώρι Πρέβεζας – Ήχησε το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι Πρέβεζας το μεσημέρι της Τετάρτης (26/08) σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για την κατάσβεση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι Πρέβεζας.

Κινητποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 26, 2026

Επίσης, στα κινητά των κατοίκων εστάλη μήνυμα του 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

Η περιοχή, σήμερα, Τετάρτη (26/08) είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.