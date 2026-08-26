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Φωτιά στο Νεοχώρι Πρέβεζας – Ήχησε το 112

Αρχείο Intime
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι Πρέβεζας το μεσημέρι της Τετάρτης (26/08) σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Για την κατάσβεση, άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες και 8 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Επίσης, στα κινητά των κατοίκων εστάλη μήνυμα του 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νεοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.

Η περιοχή, σήμερα, Τετάρτη (26/08) είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πρέβεζας.

Πρέβεζα Φωτιά

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