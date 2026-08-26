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Αγγελούδης: Η εξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε κόμβο καινοτομίας είναι γεγονός

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Τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Deloitte, στο κτίριο της ΠΑΕΓΑ, στο Λιμάνι επισκέφτηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του Deloitte Competence Center Βασίλη Καφάτο για την «τεχνολογική Άνοιξη που φέρνει στην πόλη η λειτουργία ενός hub Τεχνητής Νοημοσύνης ενισχυμένου με 1400 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Αγγελούδης, «το μέλλον της Θεσσαλονίκης γράφεται ήδη, μέσα από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος, όπου η Εκπαίδευση, η Έρευνα και η Καινοτομία συμπλέκονται αρμονικά και αλληλεπιδρούν, επιταχύνοντας το μετασχηματισμό της πόλης και τη βιώσιμη αναπτυξιακή της προοπτική».

Ο δήμαρχος συνεχάρη τη Διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας για τη ψήφο εμπιστοσύνης στη Θεσσαλονίκη, «μια πόλη που έχει επιλέξει να κοιτάξει μπροστά, να επενδύσει στην εξωστρέφεια, να στηρίξει τη νέα γενιά, να παράξει Καινοτομία», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Στέλιος Αγγελούδης

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