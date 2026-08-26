Μετρό Θεσσαλονίκης: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι αριθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά – Βίντεο

Στη νέα εποχή των μετακινήσεων εισέρχεται από αύριο η Θεσσαλονίκη, με την παράδοση σε εμπορική λειτουργία της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορά Χρίστος Δήμας.

Πέντε νέοι σταθμοί προστίθενται στο δίκτυο, το οποίο φτάνει πλέον τους 18, δημιουργώντας έναν νέο συγκοινωνιακό άξονα προς τα νοτιοανατολικά της πόλης και φέρνοντας την Καλαμαριά σημαντικά πιο κοντά στο κέντρο. Η επέκταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα συγκοινωνιακής υποδομής της Θεσσαλονίκης και αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου υπόγεια σε μήκος 4,78 χιλιομέτρων, με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς. Περιλαμβάνει ακόμη τρία φρέατα αερισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τρεις σιδηροδρομικές διασταυρώσεις και έναν επίσταθμο.

Πέντε νέοι σταθμοί – 18 συνολικά

Οι πέντε νέοι σταθμοί είναι οι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, καλύπτοντας σημαντικό τμήμα της ανατολικής και νοτιοανατολικής Θεσσαλονίκης. Το νέο δίκτυο εξυπηρετεί παράλληλα σημεία υπερτοπικού ενδιαφέροντος, όπως τη Νομαρχία, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το εμπορικό και διοικητικό κέντρο του Δήμου Καλαμαριάς και το Αθλητικό Κέντρο της Μίκρας. Παράλληλα, μέσω του τερματικού σταθμού στη Μίκρα διευκολύνεται η μετεπιβίβαση για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο. Με την επέκταση, το Μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιομέτρων και 18 σταθμών, ενώ ο ονομαστικός στόλος φτάνει τους 33 πλήρως αυτοματοποιημένους συρμούς.

Δείτε βίντεο συχνές ερωτήσεις για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά:

63.000 επιβιβάσεις και 12.000 λιγότερα ΙΧ ημερησίως

Ιδιαίτερα σημαντική αναμένεται να είναι η επίδραση της νέας γραμμής στις καθημερινές μετακινήσεις. Η προβλεπόμενη ζήτηση της επέκτασης εκτιμάται σε περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η λειτουργία της θα απομακρύνει από το οδικό δίκτυο περίπου 12.000 ΙΧ κάθε ημέρα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της πόλης. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αλλαγής υπολογίζεται σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 25 τόνους CO₂ ημερησίως. Η συνολική διαδρομή από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, στην αφετηρία της βασικής γραμμής, έως τη Μίκρα θα πραγματοποιείται σε περίπου 25 λεπτά, εξασφαλίζοντας σταθερή και γρήγορη σύνδεση της Καλαμαριάς τόσο με το κέντρο όσο και με τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

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Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Η επέκταση λειτουργεί ως νέος κλάδος του δικτύου και συνδέεται με τη βασική γραμμή στην περιοχή του σταθμού «25ης Μαρτίου». Μετά τη διακλάδωση, οι συρμοί θα μπορούν να κατευθύνονται είτε προς Μίκρα είτε προς Νέα Ελβετία, ενώ ολόκληρο το δίκτυο θα εποπτεύεται από κοινό Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας. Η προβλεπόμενη χρονοαπόσταση μπορεί να φτάσει τα 90 δευτερόλεπτα στο κοινό κεντρικό τμήμα, τα 2,5 λεπτά στον κλάδο προς Μίκρα και τα 4 λεπτά στον κλάδο προς Νέα Ελβετία. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό της λειτουργίας, από κάθε τρεις διαδοχικούς συρμούς που κινούνται στο κοινό τμήμα, οι δύο θα συνεχίζουν προς Μίκρα και ο ένας προς Νέα Ελβετία.

15 νέοι αυτόματοι συρμοί

Για τις ανάγκες της επέκτασης προστίθενται στον στόλο 15 νέοι συρμοί, οι οποίοι είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι και κλιματιζόμενοι. Κάθε συρμός αποτελείται από τέσσερα οχήματα και έχει χωρητικότητα 450 επιβατών. Μαζί με τους 18 αρχικούς συρμούς της βασικής γραμμής, ο συνολικός στόλος του Μετρό Θεσσαλονίκης ανέρχεται πλέον σε 33 συρμούς, ενισχύοντας τη μεταφορική ικανότητα του δικτύου ενόψει της λειτουργίας των συνολικά 18 σταθμών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ