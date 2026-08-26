Τιμ Κάρι: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο ρεσεψιονίστ του “Μόνος στο σπίτι”

Ο ηθοποιός Τιμ Κάρι, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «The Rocky Horror Picture Show», «It» και «Annie», πέθανε την Τετάρτη (26/08) σε ηλικία 80 ετών, 14 χρόνια μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Κάρι, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 19 Απριλίου 1946, ήταν γνωστός κυρίως για το ευρύ φάσμα των κωμικών ρόλων του. Ο πιο διάσημος ρόλος του ήταν αυτός του Δρ. Φρανκ-Ν-Φέρτερ στην ταινία «The Rocky Horror Picture Show» του 1975, έναν ρόλο που επανέλαβε αργότερα και στο θέατρο.

Ο Βρετανός σταρ ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο του Γουέστ Εντ, πρωταγωνιστώντας στην αρχική παραγωγή του «Hair» στο Λονδίνο το 1968, αφού είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο τον ηθοποιό, παραποίησε την επαγγελματική του εμπειρία για να πάρει ρόλο στην παράσταση. «Όταν ρωτήθηκε αν είχε επαγγελματική εμπειρία και κάρτα μέλους της Equity, ο Τιμ είπε ψέματα και για τα δύο», αναγράφεται στην ιστοσελίδα του. «Μέχρι τη στιγμή που οι παραγωγοί ανακάλυψαν την αλήθεια, είχαν ήδη εντυπωσιαστεί αρκετά από το ταλέντο και την παρουσία του, ώστε να τον υποστηρίξουν για την ένταξή του στο σωματείο».