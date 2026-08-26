Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί που φέρεται να άρπαξε 800 ευρώ για μια κούρσα – Ερευνάται αν ήταν ο ίδιος που πήρε 600 ευρώ από οικογένεια τουριστών

Την καταγγελία τουρίστα από τον Καναδά που φέρεται να έπεσε θύμα αρπαγής 800 ευρώ από οδηγό ταξί εξετάζει η Αστυνομία, μετά την υπόθεση του οδηγού ταξί που απείλησε οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ και τους απέσπασε 600 ευρώ για μια κούρσα από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, καθώς ο τρόπος δράσης παρουσιάζει ομοιότητες.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, μία δεύτερη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τουρίστας φέρεται να έπεσε θύμα αρπαγής 800 ευρώ, εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές, μετά τη σύλληψη 38χρονου οδηγού ταξί για την υπόθεση της οικογένειας τουριστών από την οποία φέρεται να απέσπασε 600 ευρώ.

Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ούτε έχει διασταυρωθεί από τις Αρχές ότι συνδέεται με τον 38χρονο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, καθώς ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να έδρασε παρουσιάζει ομοιότητες με την υπόθεση για την οποία συνελήφθη.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 38χρονος συνδέεται και με το περιστατικό των 800 ευρώ ή εάν πρόκειται για διαφορετικό δράστη.

Η υπόθεση των 600 ευρώ

Οικογένεια τουριστών από το Ισραήλ (πατέρας, μητέρα και ο γιος τους) κατήγγειλαν ότι αναγκάστηκαν να δώσουν 600 ευρώ σε ταξιτζή που τους μετέφερε από το αεροδρόμιο προς ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της 13ης Αυγούστου, καθώς τους απείλησε με τη χρήση βίας.

Όπως κατήγγειλαν οι τουρίστες, όταν το ταξί έφτασε στον προορισμό του, ο οδηγός τους ζήτησε 85 ευρώ για την κούρσα ενώ φέρεται να μην τους άφηνε να πάρουν τις αποσκευές τους από το πορτμπαγκάζ.. Όταν ο άνδρας της οικογένειας του έδωσε 100 ευρώ, συνέχισε να τους απειλεί με τη χρήση βίας και τελικά τους απόσπασε 600 ευρώ.

Αμέσως μετά, οι τουρίστες απευθύνθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου κατήγγειλαν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας, ξεκίνησαν την αναζήτηση του οδηγού και κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Ο 38χρονος συνελήφθη χθες, 25 Αυγούστου, δυνάμει εντάλματος σύλληψης και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορία για ληστεία.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς το περιστατικό με τα 600 ευρώ δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή περίπτωση υπερχρέωσης μιας κούρσας, αλλά ως καταγγελία για απόσπαση χρημάτων με απειλές.