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Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

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THESTIVAL TEAM

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Εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, από τις 06.00π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο έρεισμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (χ.θ. 6+200) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Αεροδρομίου (χ.θ. 14+000).

Οι εργασίες θα ακολουθήσουν το εξής πρόγραμμα:

γ) Την Τετάρτη 26.08.2026, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, από τις 06:00π.μ. έως τη δύση του ηλίου.

Τα συνεργεία που θα εργαστούν στα ως άνω σημεία θα είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων θα είναι περιορισμένος.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

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