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Μεταφορά μαθητών ΑμεΑ: Πρόσκληση της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας σε επαγγελματίες οδηγούς για τα σχολικά δρομολόγια

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιοκτήτες μικρών λεωφορείων, ιδιοκτήτες Ειδικά Διαμορφωμένων Οχημάτων (ΕΔΟ) και ιδιοκτήτες ταξί σε απευθείας διαπραγμάτευση για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα Ειδικά Σχολεία, η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης προχωρά σε μία ακόμη ουσιαστική κίνηση, προκειμένου κανένας μαθητής ΑΜΕΑ να μην αναγκαστεί να παραμείνει στο σπίτι του με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη βούληση για την εκτέλεση των σχολικών δρομολογίων που καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών ΑΜΕΑ και με μισθωμένα λεωφορεία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Για το λόγο αυτό απευθύνει νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά προς επαγγελματίες οδηγούς που θα αναλάβουν την εκτέλεση των σχολικών δρομολογίων με τα μισθωμένα λεωφορεία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας 4 και ενεργό Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το δηλώνουν ηλεκτρονικά στο μέιλ promithion@pkm.gov.gr του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΚΜ.

Η προθεσμία λήγει στη 13.00 μ.μ. την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

Μαθητές Μεταφορά Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

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