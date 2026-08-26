ΣΥΡΙΖΑ: Η Ακρίτα αντιπρόεδρος της Βουλής στη θέση της Γεροβασίλη – “Δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια”

Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από το κόμμα και την παραίτησή της από το συγκεκριμένο αξίωμα.

Την απόφαση ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μετά τη συνεδρίαση των βουλευτών του κόμματος.

Η Όλγα Γεροβασίλη είχε γνωστοποιήσει επισήμως στις 24 Αυγούστου την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι αποχωρεί και από τη θέση της Ε’ Αντιπροέδρου.

«Σήμερα, μετά από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κάναμε την επιλογή για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής: την Έλενα Ακρίτα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δούρου.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού κοινοβουλίου».

«Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή της κατέληξε με την ευχή: «Έλενα, σιδεροκέφαλη!».