Μητσοτάκης: Νέο εμβληματικό έργο η επέκταση του μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη

Στο συνολικό έργο που έχει γίνει στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη- Βόρεια Ελλάδα».

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με μια προσωπική ιστορία και με μια κουβέντα που του είπε μια κυρία όταν τον είδε σήμερα το πρωί έξω από τον σταθμό του μετρό στη Μίκρα. «Μου έδειξε το σπίτι της και μου είπε «ήμουν νέα και γέρασα». Άκουσα σε τοπικό ραδιόφωνο ένα νεαρό θυμωμένο να λέει «ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια». Όλοι έχουν τις προτεραιότητες του κι εμείς έχουμε προτεραιοποιήσει τα έργα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα» είπε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι το έργο του μετρό στη Θεσσαλονίκη στοίχισε 2 δις ευρώ, ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια, πολεμήθηκε αλλά «καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και παραδώσαμε ένα σύγχρονο μετρό προφυλάσσοντας την πολιτιστική κληρονομιά».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η ολοκλήρωση της κεντρικής γραμμής του μετρό μας υποχρεώνει να στρέψουμε την προσοχή μας στο νέο εμβληματικό έργο, την επέκταση του προς την βορειοδυτική πλευρά της πόλης, με δυο κλάδους και πολλούς νέους σταθμούς» προσθέτοντας ότι «έχω ζητήσει την επιτάχυνση των μελετών για να πετύχουμε την χρηματοδότηση».

Αναφερόμενος στην κατασκευή του flyover είπε ότι “εμείς το σχεδιάσαμε και το προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς» και ότι «φιλοδοξία μας είναι να ξαναβρεθούμε στην πόλη τον Μάιο του 2027 για να παραδώσουμε το έργο».

Ειδική μνεία έκανε στο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ τονίζοντας ότι θα αλλάξει την όψη της πόλης με τα 120 στρέμματα πρασίνου και θα δημιουργήσει μια συνεδριακή υποδομή «πραγματική μοναδική». Ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη για τις καίριες επισημάνσεις που έκανε για την τροποποίηση όπως είπε του αρχικού σχεδιασμού της ανάπλασης και ανέφερε ότι «ελπίζουμε ότι θα παραδοθεί το 2030».

Περαιτέρω δε αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας αλλά και στο Παιδιατρικό νοσοκομείο που γίνεται με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος.

«Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων» είπε προσθέτοντας ότι η πόλη μετατρέπεται σε ισχυρό οικονομικό κόμβο καθώς γίνονται επενδύσεις στο Λιμάνι, στον σιδηρόδρομο αλλά εξαιτίας της κατασκευής του κέντρου logistics στο Γκόνου.

Αναφέρθηκε επίσης και στα δημόσια πανεπιστήμια όπως στο ΑΠΘ που όπως είπε επενδύουν στην εξωστρέφεια και την καινοτομία. «Η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που είχαν το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες» είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είπε ότι η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών.

Επίσης αναφέρθηκε στην Εγνατία Οδό που συνδέει όπως είπε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. «Ένα έργο που οραματίστηκε και ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη» είπε προσθέτοντας ότι για χρόνια στερήθηκε σημαντικών επενδύσεων και αναφέρθηκε στα νέα έργα που θα γίνουν μετά την παραχώρηση της και τα οποία θα αλλάξουν την εικόνα της.

«Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα σημαντικό έργο. Τα έργα δεν γίνονται ως κομματική ανταπόδοση. Αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης που μεριμνά ότι η ανάπτυξη θα φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτή είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης μας. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε και για αυτό έχει γίνει αυτή η σύνθετη δουλειά» είπε ο πρωθυπουργός.