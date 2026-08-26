Ερντογάν: Η Ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή μας – Σπάσαμε τη σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου

Μήνυμα αποφασιστικότητας έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Ματζικέρτ, με αφορμή την 955η επέτειο της ομώνυμης μάχης του 1071, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει όταν διακυβεύονται, όπως είπε, η πατρίδα, το κράτος και το μέλλον του τουρκικού έθνους.



Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε σε εκδήλωση στο Εθνικό Πάρκο του Ματζικέρτ, παρουσία, μεταξύ άλλων, του προέδρου του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) Ντεβλέτ Μπαχτσελί και επικεφαλής άλλων πολιτικών κομμάτων.



«Όταν χρειάζεται, μπορούμε να απαρνηθούμε τα πάντα. Όταν όμως πρόκειται για την πατρίδα μας, όταν διακυβεύεται το μέλλον του κράτους και του έθνους μας, δεν σκύβουμε το κεφάλι σε κανέναν», δήλωσε ο Ερντογάν.



«Θεού θέλοντος, και στο εξής, με το κεφάλι ψηλά, το μέτωπο καθαρό, με αλύγιστη πυγμή και ατσάλινη καρδιά, θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε εδώ μέχρι την Ημέρα της Κρίσης και να ζούμε ελεύθεροι σε αυτά τα εδάφη», πρόσθεσε.

Αναφορές στη μάχη του Ματζικέρτ

Ο Ερντογάν έκανε εκτενή αναφορά στη μάχη του Ματζικέρτ στις 26 Αυγούστου 1071 και στον σουλτάνο Αλπ Αρσλάν, υποστηρίζοντας ότι η νίκη των Σελτζούκων άνοιξε τον δρόμο για την εγκατάσταση των Τούρκων στην Ανατολία.



«Βρισκόμαστε στο Ματζικέρτ, όπου σπάσαμε τη σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου με το κλειδί της πίστης και ανοίξαμε τη μεγάλη πύλη της Ανατολίας», ανέφερε.



Ο Τούρκος πρόεδρος τίμησε τη μνήμη του Αλπ Αρσλάν και του στρατού του, καθώς και «όλων των μαρτύρων και των βετεράνων», ενώ συνέδεσε τη φετινή επέτειο και με την έναρξη της Μεγάλης Επίθεσης του 1922 κατά τη διάρκεια του ελληνοτουρκικού πολέμου.



Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι ο τουρκικός λαός είναι ένα έθνος που «850 χρόνια» μετά το Ματζικέρτ υπερασπίστηκε με τη ζωή του την ίδια πατρίδα«απέναντι στους εισβολείς».

«Όταν ήμασταν ενωμένοι, πηγαίναμε από νίκη σε νίκη»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ενότητας στο εσωτερικό της Τουρκίας, συνδέοντας ιστορικές στρατιωτικές επιτυχίες με τη συνοχή του τουρκικού έθνους.



«Κάθε φορά που ως έθνος γίναμε ένα, όταν ενωθήκαμε, όταν σταθήκαμε πλάτη με πλάτη, ώμο με ώμο και συσπειρωθήκαμε ο ένας γύρω από τον άλλον, πηγαίναμε από επιτυχία σε επιτυχία και από νίκη σε νίκη», είπε.



Αναφέρθηκε στο Ματζικέρτ, στα Δαρδανέλλια, στον τουρκικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας και στην απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, προσθέτοντας ότι «όταν πέσαμε στη διχόνοια και απομακρυνθήκαμε ο ένας από τον άλλον, τότε αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρούς κινδύνους».

«Δεν ζούμε σε έναν γεωγραφικό παράδεισο χωρίς αγκάθια»

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη γεωπολιτική θέση της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η χώρα δεν έχει άλλη επιλογή από το να παραμένει ισχυρή και ενωμένη.



«Γεωγραφικά, δεν ζούμε σε έναν κήπο με τριαντάφυλλα χωρίς αγκάθια. Εδώ και ακριβώς χίλια χρόνια προσπαθούμε να ζήσουμε με τιμή και αξιοπρέπεια σε μια από τις πιο στρατηγικές αλλά και πιο δύσκολες περιοχές του κόσμου», ανέφερε.



«Σε αυτή τη γεωγραφία δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να είμαστε ισχυροί, ενωμένοι και μαζί», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ισχυρή όχι μόνο για να προστατεύει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα, αλλά και για «τα εκατομμύρια αδέλφια μας που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη χώρα μας».



Όπως είπε, όλες οι προσπάθειες της κυβέρνησης, «από την άμυνα μέχρι τη διπλωματία, από την εκπαίδευση μέχρι τις μεταφορές και από την οικονομία μέχρι την Υγεία», αποσκοπούν στην οικοδόμηση «μιας αποτελεσματικής και ευημερούσας Τουρκίας».

«Στην περιοχή μας η Ιστορία γράφεται ξανά»

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τους στόχους της.



«Φίλοι και εχθροί πρέπει να γνωρίζουν και να καταλάβουν το εξής: στην περιοχή μας η Ιστορία γράφεται ξανά» είπε και υποστήριξε ότι η Τουρκία διαμορφώνει τις εξελίξεις με «συνειδητές, βασισμένες σε αρχές και ειρηνικές πολιτικές» και ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να ανακόψει αυτή την πορεία.



«Όσοι πιστεύουν ότι με προκλήσεις και παγίδες θα σταματήσουν την πορεία της Τουρκίας και του τουρκικού έθνους είναι καταδικασμένοι να απογοητευθούν», είπε.



«Δεν θα παρεκκλίνουμε από τον δρόμο που θεωρούμε σωστό, ούτε θα ακολουθήσουμε διαφορετικούς δρόμους εξαιτίας των προκλήσεων κάποιων. Όπως μέχρι σήμερα, δεν θα γυρίσουμε πίσω και θα συνεχίσουμε να προχωρούμε με αποφασιστικότητα, υπομονή και επιμονή», κατέληξε.